Download Lagu Ed Sheeran 'I Don’t Care' MP3, Video Gudang Lagu Ed Sheeran Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download lagu Ed Sheeran feat Justin Bieber berjudul I Don’t Care, dalam MP3 gudang lagu Ed Sheeran terpopuler.

Termasuk, lirik lagu I Don’t Care dan video klip I Don’t Care.

Ed Sheeran feat Justin Bieber resmi merilis lagu mereka dalam saluran YouTube Ed Sheeran.

I Don’t Care merupakan lagu yang terdapat dalam album No. 6 Collaborations Project.

Album tersebut merupakan album studio keempat Ed Sheeran.

Justin Drew Bieber adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Kanada.

• Download Lagu Ed Sheeran Photograph MP3, Video Gudang Lagu Ed Sheeran Terpopuler

• Download Lagu Best Part of Me Ed Sheeran feat Yebba Smith, MP3 Gudang Lagu Barat

Sementara, Edward Christopher Sheeran adalah seorang penyanyi, penulis lagu, gitaris, produser rekaman, dan aktor berkebangsaan Inggris.

Berikut, lirik lagu I Don’t Care.

I'm at a party I don't wanna be at

And I don't ever wear a suit and tie

Wonderin' if I could sneak out the back

Nobody's even lookin' me in my eyes

Then you take my hand

Finish my drink, say, "Shall we dance?" Hell, yeah

You know I love you, did I ever tell you?

You make it better like that