Rayakan Ulang Tahun ke-25 Tahun, RM BTS Beri Sumbangan 100 Juta Won untuk Tunarungu di Seoul

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - RM BTS atau Kim Namjoon, leader BTS baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25 pada 12 September 2019 lalu.

Kali ini, RM BTS merayakan ulang tahunnya dengan cara yang berbeda.

Dilansir oleh Soompi, Jumat (20/9/2019), RM BTS diketahui memberikan sumbangan sebesar 100 juta won (sekitar $ 83.794) ke Seoul Samsung School, sebuah sekolah tuna rungu.

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah bahwa RM BTS telah meminta agar sumbangannya digunakan untuk pendidikan musik.

"We received the donation along with his hope that hearing-impaired students would be able to find many ways to enjoy music together. We plan to use (his donation) to expand our students music education and performing-arts concerts."

(Kami menerima donasi dengan harapan agar siswa tuna rungu dapat menemukan banyak cara untuk dapat menikmati musik bersama.

Kami berencana untuk menggunakan (sumbangan dari RM BTS) untuk digunakan sebagai pendidikan musik bagi siswa dan konser pertunjukan seni)," ujar perwakilan dari Seoul Samsung School, dikutip dari Soompi.

Selain itu, Kepala Sekolah Seoul Samsung School, Shin Rae Bum juga mendukung adanya kegiatan musik untuk siswa tuna rungu.

"We will support a wide variety of musical activities for our hearing-impaired students, so that they are able to find happiness through music and gain more social confidence.

(Kami akan mendukung berbagai kegiatan musik untuk sisa tuna rungu, sehingga mereka dapat menemukan kebahagiaan melalui musik dan mendapatkan lebih banyak kepercayaan sosial)," kata Shin Rae Bum.