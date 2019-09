Salah Sebut Nama, Artis Luna Maya 'Didemo' Penggemar Boyband Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama artis Luna Maya muncul sebagai trending topic Twitter, di tengah ramainya hashtag atau tagar tentang demo mahasiswa pada Selasa (24/9/2019).

Keberadaan nama Luna Maya sebagai trending topic Twitter pun tak berkaitan dengan aksi demonstrasi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK yang sedang ramai.

Artis Luna Maya justru "didemo" para Kpopers secara online.

Khususnya, penggemar boyband NCT 127.

Mereka protes karena Luna salah menyebut nama idola mereka menjadi "NTC".

Salah sebut itu terjadi ketika Luna memandu Indonesian Television Awards 2019 bersama Raffi Ahmad dan Indra Herlambang.

Nama Luna sudah masuk trending topic Twitter untuk wilayah Indonesia sejak Selasa malam (24/9/2019) hingga Rabu (25/9/2019) pagi.

Ada 6.000 lebih twit yang menyebutkan nama Luna Maya.

Selain itu, mereka juga mengkritik Luna serta Raffi yang dianggap berlebihan dalam bercanda di hadapan para member NCT 127.

"Kak luna sama kak raffi, this is not pesbukers.