TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak biodata pemain Miss Lee dan daftar lengkap pemeran drama Korea Miss Lee.

Miss Lee merupakan drama Korea terbaru September 2019.

Drama Korea Miss Lee tayang mulai 25 September 2019.

Drama Korea Miss Lee juga dikenal dengan judul Chungil Electronics Miss Lee.

Drakor ini disutradarai oleh Han Dong Hwa, yang sebelumnya menggarap Drakor Bad Guys: Vile City.

Sedangkan skenario Miss Lee ditulis oleh Park Jung Hwa.

Drama ini tayang di tvN setiap Rabu dan Kamis pukul 21.30 KST.

Miss Lee tayang menggantikan drama Korea When the Devils Calls Your Name.

Ini menjadi project drama Korea terbaru Lee Sun Sim.

Drama Korea Miss Lee berjumlah 16 episode dengan genre drama, komedi, dan perkantoran.

