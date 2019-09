Ilustrasi. Profil Pemain Class of Lies, Daftar Lengkap Pemeran Drakor Class of Lies.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, profil pemain Class of Lies, yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

KDrama Class of Lies adalah drama televisi Korea Selatan.

Para pemeran drakor Class of Lies, yaitu Yoon Kyun Sang, Gaem Sae Rok, dan Choi Yu Hwa.

Drama ini ditayangkan setiap hari Rabu dan Kamis di saluran OCN.

Episode perdana KDrama Class of Lies tayang pada 17 Juli 2019.

KDrama Class of Lies juga dikenal dengan judul Mr Temporary atau Undercover Teacher.

• Download Drakor Class of Lies Episode Lengkap Video Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

• 8 Keunikan yang Dimiliki Lee Jun Young, Pemeran Drama Korea Class of Lies

Class of Lies disutradari oleh Sung Yong Il.

Sedangkan, skenarionya ditulis oleh Jang Hong Cheol.

Class of Lies tayang di stasiun TV OCN setiap Rabu dan Kamis pukul 23.00 waktu setempat.

Drama ini tayang menggantikan Save Me 2 dan diikuti dengan drama The Running Mates: Human Right yang dijadwalkan tayang September 2019.

Adapun, drakor Class of Lies bergenre drama, hukum, kriminal, dan sekolah dengan jumlah 16 episode.