Gara-gara DJ Bebby Fey, Atta Halilintar Pamit dari Acara Wow Banget

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - DJ Bebby Fey baru-baru ini menyebut nama Atta Halilintar sebagai sosok Youtuber Terkenal yang sempat menjanjikan sebuah kolaborasi, hingga berujung pada pelecehan terhadapnya.

Bebby Fey juga menujukkan foto serta 105 bukti chat dirinya dengan Atta Halilintar.

Terkait dengan pengakuan yang disampaikan Bebby Fey, Atta Halilintar mengaku rugi miliaran rupiah, dan memutuskan untuk melaporkan sang DJ ke pihak yang berwajib.

Atta Halilintar akhirnya melaporkan Bebby Fey atas kasus pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada Jumat dini hari (27/9/2019).

Meski tengah mendapat ujian berat, namun sulung dari 11 saudara itu tetap mengucap rasa syukur atas pencapaian kariernya saat ini.

"Thank you Tuhan, sekali lagi thank you Tuhan, thank you keluarga, thank you semua," ucap Atta yang dikutip Grid.ID dari tayangan kanal YouTube Atta Halilintar yang dipublikasi pada Senin (30/9/2019).

Banyaknya omongan dan berita miring tetangnya, tak membuat Atta patah semangat dan terus maju.

DJ Bebby Fey berbicara dengan Sunan Kalijaga via telepon (Vidio.com/Pagi Pagi Pasti Happy Trans TV)

"Apapun yang orang omongin sekarang. Apapun berita yang sekarang mencoba menjatuhkan aku, tapi kita keep going on, maju terus,"

"Karena aku percaya, ada kata-kata orang sukses 'ketika kamu sudah berusaha semampu kamu, dan kamu sudah menjadi yang terbaik di bidangnya, walau bagaimanapun orang mencoba mengganggu kamu, itu susah dijatuhin orang karena kamu sangat fokus dengan apa yang kamu kerjakan'," kata Atta.



King of YouTube Indonesia itu mengatakan anak-anak muda harus terus fokus mengukir prestasi, meski tengah menghadapi masalah besar.

"Jadi semua kamu anak-anak muda, kamu sudah fokus dengan satu hal yang kamu impikan, yang kamu passion di situ, lakukan terus, jangan takut sama orang lain yang coba bring you down, jangan takut don't be afraid,"