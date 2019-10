Besok TNI Akan Pamer Drone Tempur Paling Canggih, Ada Atraksi Formasi Pesawat Jatuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Besok 5 Oktober 2019 TNI Republik Indonesia akan merayakan HUT ke-74 TNI.

Seperti biasa setiap HUT TNI akan menggelar atraksi dan pamer alutista.

Direncanakan besok dalam upacara dan parade HUT TNI ke -74, pesawat tanpa awak (drone) tempur CH-4 Rainbow milik TNI Angkatan Udara akan ikut tampil.

Hal ini diketahui saat gladi bersih drone tempur CH-4 AU milik TNI AU kemarin terlihat melayang-layang di langit di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2019).

Grid.hot/china.org

Atraksi drone dengan senjata rudal AR 1 yang dapat ditembakkan dari ketinggian 15 ribu kaki tersebut akan ambil bagian dalam peringatan HUT ke-74 TNI di tempat yang sama pada Sabtu (5/10/2019) besok.

Drone dengan senjata canggih tersebut merupakan alutsista terbaru milik TNI AU.

Rencananya, TNI AU akan memiliki enam unit drone tersebut untuk memenuhi dua sistem satuan penembak.

Drone dengan kemampuan jelajah selama 30 jam itu mampu menjalankan operasi pengamatan, pengintaian, perang elektronik, dan penyerangan.

Bahkan, pesawat tanpa awak berjenis MALE (Medium altitude long endurance) bahkan bisa terbang dengan jangkauan radius of actionnya bisa sampai 1.000 km apabila menggunakan satelit BLOS (beyond line of sight).