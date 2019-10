Ajang 100 Wanita Tercantik di Dunia 2019 versi TC Candler, Ayu Ting Ting Saingan dengan Blackpink

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Presenter dan pedangdut Ayu Ting Ting berpeluang masuk dalam jajaran 100 wanita tercantik di dunia 2019 versi TC Candler.

Melalui akun Instagram resminya @tccandler, TC Candler mengunggah foto mantan pacar Shaheer Sheik tersebut pada Selasa (1/10/2019).

Untuk menjadi 100 wanita tercantik di dunia 2019 versi TC Candler, Ayu Ting Ting harus bersaing di antaranya dengan para member Blackpink dan aktris cantik Korea, Song Hye Kyo.

Dalam foto yang diunggah dalam Instagram TC Candler, pedangdut Ayu Ting Ting tampak cantik dengan rambut bergelombang terurai dan gaun berwarna oranye.

Ayu Ting Ting Nominasi 100 Wanita Tercantik di Dunia (Instagram @tccandler)

AYU TINGTING Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2019. Nominate on Our YouTube channel. Comment something nice on our Instagram (@tccandler) to voice your support. #ayutingting #indonesia #singer #ayutingting92

Ayu Ting Ting mendapat banyak dukungan dari warganet dengan mendapat lebih dari 44 ribu likes.

Pada pemilihan tersebut, Ayu Ting Ting harus bersaing dengan berbagai wanita cantik dari seluruh dunia lainnya.

Ibunda Bilqis Khumairah Razak tersebut bersanding di antaranya dengan artis cantik Korea Selatan Song Hye Kyo hingga para member Blackpink.

Song Hye Kyo, Jennie dan Rose Blackpink (Kolase TribunStyle instagram @tccandler)

Selain itu, ada pula nominasi lain dari Indonesia.

Sahabat Ivan Gunawan tersebut juga bersanding dengan Syifa Hadju, Agnez Mo, Maudy Ayunda, hingga Chelsea Islan.

Nama pedangdut Ayu Ting Ting mulai bersinar saat membawakan lagu 'Alamat Palsu'.