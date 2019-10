Nabila Syakieb Lahirkan Anak Kedua, Diberi Nama Unik 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah Yasmine Wildblood, kini giliran Nabila Syakieb yang melahirkan anak kedua.

Kedua artis yang bersahabat ini sempat mengadakan baby shower bersama.

Hari persalinan pun berdekatan.

Belum diketahui kapan Nabila Syakieb melahirkan namun, ia baru mengunggah potret sang bayi pada Jumat malam (4/10/2019).

Ia pun mengucapkan syukur atas kelahiran anak keduanya yang diketahui berjenis kelamin laki-laki itu.

"We’re in this world together,

we’ll walk this road together and

you’ll grow up to be the man you can be.

Welcoming our newest addition to this family,

our son Rasheed Ravindra Radinal

Kita bersama di dunia ini,