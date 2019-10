Artis Awkarin Dinyinyiri Budiman Sudjatmiko, 'Dibela' Artis Dian Sastro 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selebgram Karin Novilda atau Awkarin kini tengah jadi sorotan.

Bukan aksi sensasi melainkan aksi kebaikannya pada sejumlah orang.

Misalnya pada Tri Mumpuni, seorang wanita yang berjuang menghidupkan listrik di desa-desa terpencil.

Aksinya Awkarin ini pun mendapatkan tanggapan beragam dari tokoh, baik politisi maupun artis.

Sebut saja politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.

Budiman menyebut kebaikan Awkarin berbasis sensasi, sedangkan Tri Mumpuni berbasis esensi.

"2 contoh kebaikan oleh 2 perempuan: 1. Awkarin & 2. Tri Mumpuni.. Yg pertama basisnya sensasi, yg ke 2 esensi. Kebaikan harus sensasional tp yg lebih penting juga esensial. Tak cukup salah 1. Budaya kita lebih suka yg pertama, meski tubuh kita butuh yg ke 2.." tulis Budiman melalui akun Twitter-nya @budimandjatmiko seperti dikutip Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Tak tinggal diam, Awkarin pun membalasnya.

"@budimandjatmiko yuk pak, would be such an honor to meet you in person untuk membahas apa yang bisa kita bantu untuk negara ini," balas Awkarin di aku Twitter-nya @ awkarin.