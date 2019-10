Artis Jessica Iskandar Ketahuan Selingkuh 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran dan presenter Jessica Iskandar mengaku bahwa ia pernah berselingkuh.

Pengakuan itu ia utarakan dalam video berjudul "Dulunya Boy William Itu Buruh.. Tapi Kok Bisa Begini? Cekidot" di kanal YouTube Jessica Iskandar.

"Aku pernah selingkuh. Aku ketahuan," ujar kekasih Richard Kyle tersebut seperti dikutip Kompas.com, Selasa (15/10/2019). Namun, ia menegaskan perselingkuhan itu tak terjadi selama menjalin kasih dengan Richard.

Meski tak menyebutkan waktu pastinya, Jessica mengatakan bahwa kejadiannya sudah lama.

"Waktu itu kan masih muda, apa-apa juga masih pengin tahu, coba-coba," ujar perempuan yang akrab disapa Jedar tersebut.

Mengenang kesalahannya, Jessica membocorkan awal mula perselingkuhannya terjadi.

"Pacar aku tuh long distance, jauh di Spanyol. Nah, ini yang dari Spanyol juga lagi dekat, cuma mereka masih temenan juga. Suka juga he he he. Jalan bareng waktu itu," kata Jessica.

Pada akhirnya, kekasohnya saat itu tahu bahwa Jessica sudah bermain api di belakangnya.

"Tahu enggak kenapa aku ketahuan? Dulu handphone bukanya pakai jempol, sudah gitu aku lagi sudah enggak sadar, terus dia bilang 'can I borrow your finger?'. Kebuka handphone. Dia lihat semua foto-foto aku he he he. Habis itu, oke bye," ucap Jessica.

Namun, ia menegaskan bahwa itu adalah masa lalu.

Sekarang setelah semakin bertambah umur dan melewati banyak pengalamam hidup, Jessica mengaku semakin dewasa dalam bersikap.

"Sekarang sudah enggak (selingkuh), kan sudah mau nikah, sudah punya anak, sudah jadi orang yang baik. Belajar dari masa lalu, perbaiki masa depan," ujar Jessica tersenyum.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Blak-blakan, Jessica Iskandar Mengaku Pernah Selingkuh