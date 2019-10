Biodata Kim Hye Yoon Pemeran Extraordinary You Simak Juga Daftar Drama Korea Diperankan Kim Hye Yoon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut biodata Kim Hye Yoon pemeran Extraordinary You, simak juga daftar drama Korea yang diperankan Kim Hye Yoon.

Termasuk sinopsis Extraordinary You.

Kim Hye Yoon adalah seorang aktris Korea Selatan yang lahir pada lahir 10 November 1996.

Ia dikenal karena perannya sebagai Kang Ye Seo di serial televisi JTBC Sky Castle.

Kim Hye Yoon merupakan pemeran Extraordinary You yang merupakan drama Korea terpopuler 2019.

Selain mengetahui biodata Kim Hye Yoon, simak juga daftar drama Korea yang diperankan Kim Hye Yoon.

Berikut daftar drama Korea yang diperankan Kim Hye Yoon.

2019 Extraordinary You

2018 SKY Castle



2018 Come and Hug Me

• Extraordinary You Sub Indo, Nonton Online (Streaming) dan Download Drakor Indo Episode Lengkap

2017 Man in the Kitchen



2017 Tunnel



2017 TV Novel: A Sea of Her Own



2016 Goblin