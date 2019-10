Biodata Kim So Hyun Pemeran The Tale of Nokdu dan Daftar Drama Korea yang Dibintangi Kim So Hyun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - berikut biodata Kim So Hyun pemeran The Tale of Nokdu dan daftar drama Korea yang dibintangi Kim So Hyun.

Kim So Hyun adalah aktris berbakat dari Korea Selatan yang kerap berperan dalam berbagai drama dan film terkenal.

So Hyun merupakan pemeran drakor Love Alarm.

Selain Love Alarm, Kim So Hyun juga menjadi pemeran The Tale of Nokdu.

Kim So Hyun berasal dari keluarga berada yang pernah tinggal di Australia.

Saat berusia lima tahun, Kim So Hyun pindah ke Korea Selatan.

Karena pernah tinggal di Australia, Kim So Hyun fasih berbahasa Inggris.

Sejak kecil, Kim So Hyun telah tertarik dengan dunia akting.

Meski belum pernah mengikuti kelas akting profesional, pada usia tujuh tahun, Kim So Hyun telah memainkan peran pendukung dalam 'Drama City: Ten Minute, Minor' di KBS2 TV pada 2006.

Setelah sukses dengan drama tersebut, Kim So Hyun sering mendapatkan peran dalam berbagai drama.