Download Film Fast and Furios 8 atau The Fate of The Furious, Subtittle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious, dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download film Hollywood terpopuler 2019.

Termasuk, cara nonton online lewat streaming Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious di ponsel.

Bagaimana sinopsis Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious?

Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious adalah sebuah film aksi Amerika 2017, yang disutradarai F. Gary Gray dan ditulis oleh Chris Morgan.

Film Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious merupakan installment kedelapan, dalam waralaba The Fast and the Furious.

Masih seperti seri-seri sebelumnya, pemain Fast and Furious 8 adalah Vin Diesel, yang turut didampingi Dwayne Johnson, dan Jason Statham.

Selain itu, pemain Fast and Furious 8 turut menghadirkan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, dan Scott Eastwood.

Ada juga Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, dan Charlize Theron sebagai pemain Fast and Furious 8.

Film Fast and Furious 8 atau The Fate of the Furious menandai sekuel pertama dari waralaba tersebut, sejak The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) yang tidak dibintangi Paul Walker.