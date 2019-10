Kolonel Hadiri Tabligh Akbar dan Peresmian Travel Haji dan Umroh PT Truly Alhakim Shabur

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Dandim 0410/KBL Kolonel Inf Romas Herlandes menghadiri Tabligh Akbar dan Launching Pengajian Bulanan Majelis Yaasiin Fadhilah sekaligus peresmian Travel Haji dan Umroh PT Truly Alhakim Shabur. Acara ini diselenggarakan di kediaman H. Ahmad Zulfikar, owner PT Truly Alhakim, Jalan Kota Sepang No 73 A, Sepang Jaya, Labuhan Ratu, Rabu (23/10/2019).

"Selamat dan sukses atas peresmian Travel Haji dan Umroh PT Truly Alhakim Shabur, semoga bisa memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang ingin beribadah," kata Dandim.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Ratna Dewi, Danramil 410-06/KDT Mayor Inf Anang Nugroho BP, Kabintal Rem 043/ Gatam Kapten Inf Puryanto, Kapten Lutfi Han mewakili Dan Brigif 4/BS Marinir, Kasubdit Binmas Polda Lampung AKBP Penza. Kegiatan ini diisi Ustadz Abeey Gifran Dai MNC TV, H. Ahmad Zulfikar Owner PT Truly Alhakim, Ustadz Sholeh Mahmoed Nasution Ustadz Solmed. (*)