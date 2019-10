VIDEO Rina Nose dan Josscy Aartsen Melangsungkan Pernikahan di Belanda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rina Nose akhirnya melangsungkan pernikahan dengan Josscy Aartsen.

Rina Nose dan Josscy Aartsen melangsungkan pernikahannya hari ini, Selasa (22/10/2019) di Belanda.

Rina dan Josscy sebelumnya telah merencanakan pernikahannya pada 19 September 2019 lalu.

Namun hal itu urung dilaksanakan lantaran proses pengurusan dokumen yang memakan waktu lama.

Akhirnya Rina dan Josscy benar-benar melangsungkan pernikahannya pada hari ini.

Dengan konsep family intimate, Rina dan Josscy mengaku hanya mengundang keluarga dan beberapa teman dekatnya.

"Just family, few friends, and in small place (hanya keluarga, beberapa teman dan di tempat yang kecil," ungkap Josscy.

Rina mengaku akan menggunakan adat yang ada di tempat ia menikah.

Rina pun tak menjelaskan prosesi apa yang akan digunakan.

"Kalau kalian menanyakan prosesinya pakai pemberkatan, pakai akad, pakai ijab qabul atau apa itu udah urusan kami aja, kalian tinggal menikmati aja," tegas Rina.