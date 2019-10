Biodata Kang Tae Oh Pemeran The Tale of Nokdu dan Daftar Drama Korea yang Diperankan Kang Tae Oh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Biodata Kang Tae Oh pemeran The Tale of Nokdu, simak juga daftar drama Korea yang diperankan Kang Tae Oh.

Kang Tae Oh adalah aktor dan penyanyi asal Korea Selatan.

Ia adalah anggota dari 5urprise.

Kang Tae Oh lahir di Korea Selatan pada tanggal 20 Juni 1994.

Ia memiliki nama lengkap Kim Yoon Hwan.

Kang Tae Oh merupakan pemeran The Tale of Nokdu drama Korea terpopuler 2019.

The Tale of Nokdu Ini didasarkan pada webtoon oleh Hye Jin Yang yang diterbitkan pada 2014 di Naver Webtoon.

Drama Korea The Tale of Nokdu mulai bisa disaksikan 30 September 2019.

The Tale of Nokdu merupakan drama adaptasi webtoon berjudul Nokdujeon, karya Hye Jin Yang.

