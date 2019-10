Harga HP Oppo A9 2020, Simak Cara kredit HP di Blibli.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, harga HP Oppo A9 2020 serta cara kredit HP di Blibli.com.

Oppo A9 2020 adalah salah satu produk smartphone teranyar dari Oppo.

Sebagai salah satu merek smartphone terbaik di dunia, Oppo sangatlah dikenal dengan keunggulan kamera selfie-nya.

Tak terkecuali, Oppo A9 2020.

Smartphone terbaru dari Oppo ini kabarnya memiliki 4 kamera, yang mumpuni dan mampu menghasilkan jepretan berkualitas tinggi.

Oppo A9 2020 juga dapat dikatakan sangatlah tangguh.

Sehingga tak heran, Oppo menobatkannya sebagai the best smartphone of the year.

Adapun, harga HP Oppo A9 2020 tergolong sangat terjangkau.

Bahkan smartphone ini memang ditujukan untuk masyarakat menengah, yang ingin memiliki smartphone dengan kamera selfie tangguh dengan budget yang pas-pasan.

Berikut, harga HP Oppo A9 2020.