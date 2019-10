Cabai Bandung Turunkan Harga Cabai di Kota Agung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga cabai mengalami penurunan memasuki pekan ini.

Menurut Wagiyem, salah satu pedagang sayur di Pasar Kota Agung, saat ini cabai merah jadi Rp 30 ribu dari sebelumnya Rp 35 ribu per kg.

Cabai rawit pun begitu jadi Rp 35 ribu dari Rp 40 ribu per kg.

"Sekarang banyak cabai dari Bandung di sini akhirnya harganya bisa turun dibandingan kemarin-kemarin. Kalau sayuran dari di sini masih belum banyak," kata Wagiyem.

Ia mengaku harga sayuran lainnya yang juga turun yakni kentang jadi Rp 12 ribu dari Rp 13 ribu per kg, timun Rp 5 ribu dari Rp 7 ribu per kg, kacang panjang Rp 3 ribu dari Rp 4 ribu per ikat, terong Rp 5 ribu dari Rp 7 ribu per kg, pare Rp 6 ribu dari Rp 7 ribu per kg.

Lantas harga sayuran yang bertahan yakni bawang merah yang tetap Rp 22 ribu per kg, bawang putih Rp 30 ribu per kg, rampai Rp 5 ribu per kg, kol Rp 7 ribu per kg, sawi Rp 7 ribu per kg, tauge Rp 12 ribu per kg, labu Rp 6 ribu per kg, kelapa Rp 6 ribu per dua buah.

Kemudian bayam Rp 3 ribu per ikat, kangkung Rp 2 ribu per ikat, daun singkong Rp 2 ribu per ikat.

Harga sayuran yang naik yakni tomat jadi Rp 6 ribu dari Rp 5 ribu per kg, wortel Rp 10 ribu dari Rp 8 ribu per kg, buncis Rp 14 ribu dari Rp 12 ribu per kg, seledri Rp 20 ribu dari Rp 15 ribu per kg, luncang Rp 20 ribu dari Rp 13 ribu per kg.

Untuk harga bahan pokok non sayuran harga tidak mengalami perubahan dalam pekan ini seperti beras antara Rp 10 ribu sampai Rp 30 ribu per kg, telur Rp 22 ribu per kg, minyak goreng Rp 11 per kg, gula pasir Rp 13 ribu per kg, gula merah Rp 15 ribu per kg, tepung trigu Rp 7 ribu per kg, tepung aci Rp 10 ribu per kg, mentega minim Rp 5 per sachet. (Tribunlampung.co.id/tri yulianto)