VIDEO TEASER PSK Online Pasang Tarif Rp 1,5 Juta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Para pekerja seks komersil memanfaatkan media sosial MiChat untuk menjajakan diri.

Mereka terang-terangan memasang foto profil berbusana seksi atau mendekati vulgar serta mencantumkan kode khusus jika bisa "dipakai".

Kode tersebut seperti, BO (booking order), DP (down payment) dulu, COD Langsung, No PHP, No Pance, dan lainnya.

Saat melakukan chatting, mereka pun secara terang-terangan menawarkan jasanya.

Untuk tarifnya beragam.

Ada Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta.

Untuk lokasi pertemuan, untuk bertarif murah di kosan-kosan PSK.

Sementara untuk tarif mahal Rp 1,5 juta, lokasi kencan di hotel.

Sang PSK pun menyebut tarif Rp 1,5 juta merupakan layanan fullservice.

Seperti apa penelusuran Tribun menguak prostitusi online ini?

Simak liputan khususnya pada Koran Tribun Lampung edisi Selasa, 29 Oktober 2019.

Videografer Tribunlampung.co.id/Ikhsan Dwi Nur Satrio