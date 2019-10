Artis Mike Lewis Lamar Janisaa Pradja Saat Liburan di Eropa, Tonton Videonya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Mike Lewis melamar sang pujaan hati, Janisaa Pradja saat keduanya berlibur bersama di Eropa.

Momen indah tersebut terlihat dari unggahan instagram @mike_lewis pada Senin (28/10/2019).

Kebersamaan keduanya terlihat dalam sebuah video berdurasi 3 menit 24 detik.

@mike_lewis

Euro Trip 2019, start of something special

Sharing in the fun we had all over Europe: from Amsterdam to Spain to UK .. our journey to start all journeys.

Pada video tersebut juga merekam saat ketika mantan suami Tamara Bleszynski tersebut mengeluarkan sebuah cincin dari katung celananya. • Potret Janisaa Pradja, Kekasih Mike Lewis Mantan Suami Tamara Bleszynski

Lantas Mike melamar sang kekasih yang kemudian diterima oleh Janisaa.

Janisaa merupakan pemilik dari The Wine & Spirit Education Trust (WSET) level dua.

Janisaa dan Mike telah saling mengenal sejak tiga tahun lalu.

Keduanya menjalin hubungan asmara sejak Juni 2018 silam.

Mike juga mengunggah foto bersama Janisaa dan menuliskan ucapan ulang tahun untuk tunangannya tersebut.

Pada foto tersebut Janisaa juga memperlihatkan cincin tunangan di jari manisnya.