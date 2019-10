Tawar Menawar PSK Online Lampung, Bayar Jutaan Rupiah Dilayani di Hotel, Ratusan Ribu di Indekos

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seorang PSK online Lampung mengungkap lokasi yang ia tentukan saat menjajakan diri bersama pelanggannya.

Menurutnya, penentuan lokasi berdasarkan bayaran yang ia terima dari pelanggannya, bisa di hotel atau indekos.

Tak cuma dua tempat itu, ia juga bahwa kerap menggunakan tempat karaoke untuk melayani pelanggan.

Hal tersebut diungkap seorang PSK online di Lampung yang diwawancara reporter Tribunlampung.co.id

Praktik prostitusi online semakin marak di Provinsi Lampung.

Para PSK online di Lampung memanfaatkan aplikasi media sosial MiChat untuk menjalankan aksinya.

Para PSK tersebut secara terang-terangan menjajakan diri.

Selain memasang foto profil berbusana seksi atau bergaya vulgar, mereka pun mencantumkan kode khusus jika bisa "dipakai".

Kode tersebut seperti, BO (booking order), DP (down payment) dulu, COD Langsung, No PHP, No Pance, dan sebagainya.

Reporter Tribunlampung.co.id menelusuri praktik prostitusi online dengan melakukan penyamaran guna menggali informasi dari sejumlah PSK online.