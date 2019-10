Download Film Along With The Gods Sub Indo, Video Download Film Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Buat pecinta film asal Korea Selatan, berikut cara download film Along With The Gods dengan subtitle bahasa Indonesia (sub Indo) dalam download film Korea terpopuler 2019.

Termasuk, cara streaming Along With The Gods di ponsel.

Bagaimana sinopsis Along With The Gods?

Film Along With The Gods: The Two Worlds adalah sebuah judul film drama fantasi Korea Selatan pada 2017.

Film berdurasi 139 menit ini digarap oleh Kim Yong-hwa, berdasarkan pada komik web karya Joo Ho-min.

Dirilis dalam dua bagian, film ini dan dibintangi oleh aktor dan aktris kenamaan Korsel di antaranya seperti Ha Jung-woo, Cha Tae-hyun, Ju Ji-hoon, Kim Hyang-gi dan masih banyak lagi lainnya.

Sedangkan bagian pertama, film Along With The Gods: The Two Worlds dirilis pada 20 Desember 2017.

Pada awal penayangannya, dalam waktu sepekan film ini telah ditonton oleh lebih dari 4,7 juta orang.

Seiring banyak penggemar film Korea di seluruh dunia yang penasaran dengan sekuel ini.

Sementara untuk di Indonesia film ini baru resmi ditayangkan pada 5 Januari 2018.

