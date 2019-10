VIDEO Biodata Pemain Drama Korea The Tale of Nokdu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak biodata pemain The Tale of Nokdu dalam daftar lengkap pemeran drakor The Tale of Nokdu yang menjadi drama Korea terpopuler 2019.

The Tale of Nokdu adalah serial televisi Korea Selatan tahun 2019 yang dibintangi Jang Dong Yoon, Kim So Hyun, Kang Tae Oh, dan Jung Joon Ho.

Ini didasarkan pada webtoon oleh Hye Jin-yang yang diterbitkan pada 2014 di Naver Webtoon.

Drama Korea The Tale of Nokdu mulai bisa disaksikan 30 September 2019.

Ini merupakan drama terbaru Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon.

KDrama The Tale of Nokdu merupakan drama adaptasi webtoon berjudul Nokdujeon, karya Hye Jin Yang.

Drama ini tayang menggantikan Drakor I Wanna Hear Your Song.

KDrama The Tale of Nokdu juga dikenal dengan judul The Joseon Romantic-Comedy Tale of Nokdu.

Ini menjadi drama garapan Kim Dong Whee.

Sedangkan, skenarionya ditulis oleh Im Ye Jin dan Baek So Yeon.

