10 Tahun lalu Jatuh Hati pada Citra Kirana, Ini Alasan Rezky Adhitya Tak Berani Jalin Hubungan Cinta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Rezky Adhitya dan Citra Kirana ternyata sudah pernah dekat sejak 10 tahun lalu. Rezky Adhitya mengaku saat itu sudah tertarik dengan Citra Kirana, tapi merasa belum saatnya menjalin cinta dengannya.

Apa alasan Rezky Adhitya saat itu hingga mempunyai perasaan tak ingin berpacaran dengan Citra Kirana?

"Kalau misalnya dulu dia (Citra) pacaran sama gue, pasti putus. He he he. Karena gue belum dewasa. Sekarang sudah insya Allah," ucap Rezky dalam video berjudul "JANJI YANG KESAMPEAN ! Citra Kirana - Rezky Adhitya" di kanal YouTube Ciky Citra Rezky, seperti dikutip Jumat (1/11/2019).

Bukan cuma itu, Rezky mengaku meski tertarik dengan Citra ketika itu, ia yakin bahwa belum saatnya menjalin cinta dengan perempuan yang telah menjadi calon istrinya tersebut.

"Emang sih, sejujurnya dalam hati gue, ini kayaknya harus gue simpan buat masa depan gue. Sumpah demi Allah nih gue enggak bohong," ucap Rezky.

"Tapi itu kan cuma khayalan waktu kecil. Ternyata jadi, hampir 99 persen jadi," imbuhnya sambil terseyum.

Selepas pertemuan mereka dalam sebuah sinetron tersebut, Rezky dan Citra tak pernah saling berkomunikasi lagi.

Mereka baru kembali dipertemukan pada tahun ini dan Rezky pun menyatakan niatnya untuk menikah dengan Citra.

"(Yakin menikah) satu, karena Allah, kedua karena kami juga sudah siap untuk nikah, ketiga karena emang cocok.