2 Artis Ini Lihat Detik-detik Mobil yang Dikendarai Dylan Carr Seruduk Truk dari Belakang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dylan Carr mengalami kecelakaan parah pada Kamis pagi 31 Oktober 2019.

Mobil HR-V putih yang kendarai menabrak bagian belakang sebuah truk hingga tersangkut dan terseret sejauh 500 meter.

Dalam foto yang banyak beredar, mobil putih Dylan Carr rusak parah.

Bagian depan mobil hancur.

Dylan Carr mengalami luka yang cukup parah di kepala hingga harus menjalani perawatan serius di rumah sakit.

Sebagian tengkorak Dylan harus diangkat karena ada pembengkakan otak.

Menurut keterangan Terrence Carr ayah Dylan, tengkorak tersebut akan diganti saat pembengkakan telah turun.

Bahkan untuk membuat kondisinya tenang, Dylan harus dibuat koma.

"Dylan is in shallow induced coma to keep him in a calm condition (Dylan dalam keadaan induced coma/ dibuat koma untuk membuatnya dalam kondisi tenang)," ungkap Terrence di akun Instagram-nya, Jumat (1/11/2019).

Belakangan diketahui jika Dylan berkendara bersama dua rekan artis lainnya.

Kedua artis tersebut adalah Angie Miracle dan Aldy Dava.