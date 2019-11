Anak Edhie Yudhoyono Mimpi Bertemu Ibu Ani, Aliya Ungkap Ceritanya 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aliya Rajasa, istri Edhie Baskoro Yudhoyono mengungkap mimpi Sakti (4), putra keduanya yang bertemu dengan omanya, Ani Yudhoyono.

"Kutanya apa Sakti bermimpi lihat Memo? Sakti mengangguk," tulis Aliya Rajasa dalam laman Instagramnya, Sabtu (9/11/2019).

Dalam mimpinya, Sakti bermain dengan Ani Yudhoyono di antara bunga-bunga.

"Kutanya lagi Sakti main bersama Memo ya? (Karena tau kebiasaan Sakti dan memonya yg selalu main bersama) Sakti menjawab 'Memo ada banyak bunga bunga abistu Sakti siramin sama Memo..and we play together.. so happy' katanya mulai ceria," lanjut Aliya Rajasa.

Setelah itu, Aliya Rajasa mengajak putra keduanya itu untuk berdoa.

Sebelum ini, Aliya Rajasa mengatakan bahwa putri bungsunya, Gayatri Idalia Yudhoyono juga masih sering mencari sang nenek, Almarhum Ani Yudhoyono.

"Memo bobo kata Baby Gaia... Maafkan Gaia mo yg belum paham dan masih suka panggil cari memo..

Memo kami tersayang sekarang sudah tenang di sisiMu Ya Allah..

Terima kasih utk segala bimbingan nasihat dan ajaran Memo yg selama ini memo berikan kepada kami akan kami junjung tinggi dan" tulis Aliya Rajasa (3/6/2019).

Seperti yang diketahui, Istri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Kristiani Herawati atau yang dikenal dengan Ani Yudhoyono meninggal dunia pada Sabtu (1/6/2019) pukul 11.50 waktu Singapura.