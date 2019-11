Ilustrasi - Drakorindo Welcome to Waikiki Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo), Download Drakor Terpopuler 2019.

Asiachan.com via Tribunjatim.com

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat penggemar Kim Jung Hyun artis terkenal asal Korea, yuk simak cara unduh atau download drakor Welcome to Waikiki lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam download drakorindo terpopuler 2019.

Simak juga cara nonton online via streaming Welcome to Waikiki di HP atau ponsel.

Bagaimanakah sinopsis Welcome to Waikiki?

Welcome to Waikiki adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Kim Jung Hyun, Lee Yi Kyung dan Son Seung Won.

Serial televisi ini disiarkan di JTBC perdana pada tanggal 5 Februari 2018 menggantikan Rain or Shine.

Drakor atau drama Korea pada tahun 2018 ini hingga saat ini masih sangat diminati, hingga saat ini Welcome to Waikiki masih menjadi drama Korea terpanas.

Drama bergenre komedi ini mengisahkan tentang sekelompok laki laki dan perempuan yang tinggal di wisma bernama Waikiki.

Tetapi mereka memiliki kesulitan hidup, dan berusaha untuk menghadapinya dengan ceria dan penuh semangat.

Dalam sinopsis Welcome to Waikiki, mengisahkan Lee Joon Ki (Lee Y Kyung) adalah aktor yang tidak terkenal dan memiliki karakter yang lucu tetapi juga menyedihkan.

Ia menjalankan wisma bernama Waikiki, tetapi wisma tersebut sedang menghadapi kebangkrutan.

Untuk menghidupkan kembali wisma tersebut, Joon Ki mengajak teman teman SMAnya, yakni Cha Woo Sik (Kim Sun Ho) dan Kook Ki Bong (Shin Hyun Soo) untuk berinvestasi di wisma tersebut.