VIDEO Sempat Dihack, Akun Instagram Luna Maya Kini Telah Kembali

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Akun instagram artis Luna Maya yang kemarin sempat dihack kini telah kembali.

Luna Maya mengunggah instastory yang mengabarkan akun instagramnya telah pulih.

"Finally I'm back! Big thank you to mba @tussyhapsary and @instagram," tulis Luna Maya.

Sehari sebelumnya, akun IG sahabat Ayu Dewi tersebut telah dihack oleh orang yang tergabung di WMA Club Minggu (10/11/2019).

Setelah mengetahui akunnya di hacker Luna Maya tidak memberikan tanggapan.

Hingga membuat publik bertanya-tanya kemanakah sahabat Ayu Dewi tersebut.

Lantas melalui unggahan story teman Luna Maya yang kembali diunggah oleh akun @lunamaya.story, Luna lantas menanggapi.

"Orangnya baik-baik aja, kemarin tu pada nanya kirain ilang," ujar rekan Luna Maya.

Keduanya sedang berada di dalam mobil.

Rekan Luna Maya tersebut lantas mengatakan apabila sahabat Melaney Ricardo tersebut baik-baik saja.