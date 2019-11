Ilustrasi Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro (tengah). Polres Way Kanan Jaring Animo Penerimaan Polri 2020 di SMAN 1 Way Tuba.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY TUBA - Dalam rangka untuk menjaring animo peminat menjadi anggota Polri setiap hari sepanjang Tahun Polres Way Kanan melalui Bag Sumda kembali melaksanaan Sosialisasi Penerimaan Polri Tahun 2020 di SMAN 1 Way Tuba, Selasa, 12 November 2019.

Kegiatan sosialiasi dipimpin oleh Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Martaudin bersama personel staf Bagsumda Polres Way Kanan, yang diikuti Kepala sekolah Drs. Rudi Afrizal, dewan guru dan seluruh pelajar SMA Negeri 1 Way Tuba .

Dijelaskan Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabag Sumda Kompol Martaudin bahwa penerimaan Polri menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Sebanyak 257 siswa siswi yang ingin menjadi calon Bhayangkara Polri oleh anggota Bagsumda Polres Way Kanan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan dan pengecekan dasar buta warna.

• Milan Petrovic Optimis Tatap Sisa Laga Liga 1 2019 dan Membawa Badak Lampung Bertahan di Liga 1

• Hari Ayah Nasional Google Pasang Ilustrasi Spesial, Begini Sejarah Munculnya Hari Ayah

Mereka yang memenuhi syarat akan mengikuti binlat yang diselenggarakan Polres Way Kanan sebelum pendaftaran seleksi resmi dibuka.

Selain itu, Kompol Martaudin memberikan Informasi tentang persyaratan dan tata cara penerimaan anggota Polri T.A.2020. Tak ketinggalan trik dan tips untuk dapat meraih nilai yang tinggi dalam setiap tahapan seleksi diberikan kepada siswa - siswi SMA Negeri 1 Way Tuba. (tribunlampung.co.id/anung bayuardi/rilis)