Artis Ria Irawan di Mata Komedian Aming, 'Dia Itu Pejuang, Petarung'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komedian Aming memiliki kepercayaan bahwa artis Ria Irawan bisa melawan penyakit kanker kelenjar getah bening yang diderita.

"Ya maksudnya, she got cancer twice, kedua kalinya enggak kebayang sih itu luar biasa kuat."

"Itu luar biasa hebat dan kita percaya banget semangat dia lebih besar dari apapun,” kata Aming saat dijumpai di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (12/11/2019).

Aming berharap nantinya, Ria Irawan bisa benar-benar pulih dari penyakit kanker yang sudah menyebar ke beberapa organ tubuhnya.

“Jadi, kita semua optimis bismillahirrahmanirrahim ya bahwa dia bakal sembuh seperti sedia kala."

"Karena setahu gue, dia itu emang pejuang, petarung. Kita yakin kok Bismillah bakal survive lagi," sambungnya.

Meski belum mengetahui kondisi terkini, terakhir kali, Aming bertemu dengan Ria Irawan seusai melakukan kemoterapi.

• Kabar Terbaru Artis Ria Irawan, Sang Kakak Sebut Minum Obat Paketnya per 2 Minggu

"Belum nengok lagi, terakhir udah lihat kan rambutnya sudah plontos, sudah botak gitu."

"Nah gue belum dapat update-an lagi dari suaminya."

"Ya kayak gitu pasti up and down ya. Jadi insya Allah gue mau mastiin aja ke sana mau make sure pengin lihat aja," kata Aming lagi.