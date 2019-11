Ilustrasi. 2 Jenis Maskara Y.O.U yang Bisa Bikin Bulu Mata Lentik dan Tebal, Simak Cara Pakainya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Y.O.U adalah brand kosmetik lokal yang hadir di tanah air. Y.O.U merupakan singkatan dari Youthful, Outstanding, dan Unique. Satu di antara produk kosmetik yang dihadirkan adalah maskara. Apa saja jenis maskara Y.O.U?

Ada 2 jenis maskara Y.O.U yang bisa menjadi pilihan untuk membuat bulu mata kamu terlihat panjang dan lentik.

Bulu mata merupakan satu bagian penting yang tidak boleh dilewatkan saat merias diri atau memakai makeup.

Hal itu baik saat memakai riasan full atau natural.

Bahkan, bare face.

Penampilan bulu mata yang lentik, panjang, dan tebal tentu mampu mengubah tampilan wajah kamu seusai makeup.

Sehingga, wajah dapat terlihat lebih segar.

Dan tentu saja, penampilan kamu akan lebih cantik.

• Bisnis Bulu Mata, Pelanggan Syahrini Ternyata TKW Indonesia di Hongkong

Satu di antara cara untuk mempercantik bulu mata adalah dengan memakai maskara.

Sales Marketing Y.O.U Central Plaza Bandar Lampung, Tari mengatakan, Y.O.U memiliki 2 jenis maskara.

Berikut, 2 jenis maskara Y.O.U.

1. Y.O.U Ultra Curl Waterproof Mascara