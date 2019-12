Rocky Gerung Sebut Presiden Tak Mengerti Pancasila di ILC, Kini Berbuntut Panjang 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernyataan Rocky Gerung di ILC TV One yang menyebut Presiden tidak ngerti Pancasila trending topik di Twitter.

Namun pagi ini, video Rocky Gerung di Youtube ILC tiba-tiba saja menghilang dari akun Indonesia Lawyers Club.

video Rocky Gerung dihapus (Youtube ILC)

TribunnewsBogor.com yang sempat mencantumkan pada berita sebelumnya pun tidak dapat mengakses video Rocky Gerung yang sebut Presiden tidak ngerti Pancasila.

Video Rocky Gerung yang sebut Presiden tidak ngerti Pancasila sebelumnya berjudul "Rocky Gerung Kritik Habis-habisan Pemerintah Soal FPI & Pancasila".

Video Rocky gerung dihapus (Youtube)

Video tersebut tidak bisa lagi ditonton.

Saat diklik muncul tulisan "Null, if the owner of this video has granted you access, please sign in"

video Rocky Gerung dihapus 1 (Youtube)

Video kedua yang juga menghilang berjudul "Rocky Gerung Akan Dilaporkan Karena Dianggap Menghina Presiden"

Video Rocky gerung dihapus (Youtube)

Video Rocky Gerung itu pun sudah tak bisa ditonton.

Belum jelas alasan akun Youtube Indonesia Lawyers Club menghapus dua video tersebut.

Meski demikian, potongan video Rocky Gerung saat bicara Presiden tidak ngerti Pancasila sudah tersebar di media sosial.

Bahkan hastag RockyGerungMenghinaPresiden trending nomor satu di Twitter.