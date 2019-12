Ilustrasi. Download Lagu You Calling My Name MP3 GOT7, Gudang Lagu Korea Terbaru Terpopuler 2019.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu You Calling My Name dinyanyikan GOT7, dalam MP3 Gudang Lagu Korea Terbaru 2019.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip You Calling My Name.

Berikut, lirik lagu You Calling My Name - GOT7

neol ullyeobeorin

naega cham miwosseosseo

sangcheoman namgin

silsureul wonmanghaesseo

ije neo eopsin

uimireul ilheun ireum

dasi bulleojwo

chimyeongjeogin nae Mistake

niga eopsneun naneun Fake

bichi eopsneun haneul Black

uimijocha eopsneun maeil

Oh cheoleopsdeon Bad guy

Oh neol ullin daega

Oh oh girl tteonaji malgo dorawajwo

I was a fool

niga sarajin ihuro

sarajyeo naui iyudo

geuttaen micheo mollasseo

Oh yeah yeah yeah

niga bureuneun naui ireumi

deutgo sipeo neoui geu moksori

mollasseo eolmana geuriwohalji

dorawajwo

Please give me one more chance

burwanjeonhaessdeon

naega neol mannan dwi

wanseongeul kkumkkwo

peojeureul chajeun deusi

neoyeoyaman hae

Ay seonmyeonghaejin gieok

neukkigo isseo nan neoraneun gijeok

niga nae ireum bureun sungan

ijeseoya naneun uimireul chajasseo

nae maeum balkhyeojuneun neoui Flashlight

bamhaneul byeolbit sunohassdeon Your eyes

nae gwireul tago jeonhaejineun moksoriwa

nareul sum swige han geot modu neoin geol

majimak jogageun neo

nal wanseongsikyeojwo

naui jeonbuneun neo

When you call my name