Download Lagu Brisia Jodie Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) MP3, Video Klip Menjamu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kamu penggemar Brisia Jodie? yuk simak, cara unduh atau download lagu Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) yang dinyanyikan Brisia Jodie, dalam MP3 lagu terbaru 2019.

Simak juga, Video Klip dan lirik lagu Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu).

Berikut, lirik lagu Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) Brisia Jodie.

Tiap waktu

Ingat kamu

Jantungku berdebar hebat

Tak sengaja

Melihatmu

Kuingin menyapa kamu

Tapi malu rasanya

Diriku

Kuakan tetap menunggu sampai kau cintaiku

Meskipun banyak wanita yg kagumi dirimu

Ku menunggu

Tuk jadi pacarmu

I pray for u my love

To be with u my love

Sampai kau cinta

• Download Lagu Brisia Jodie Seandainya MP3, Video Gudang Lagu Pop Terpopuler

Tonton, Video Klip Menunggu Jadi Pacarmu (Menjamu) di atas.

Penyanyi muda Brisia Jodie kembali merilis single terbaru.