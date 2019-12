Download Lagu Trouble MP3 EXO, Video Gudang Lagu Korea Terbaru 2019

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Trouble dinyanyikan EXO, dalam MP3 Gudang Lagu Korea Terbaru 2019.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip Trouble.

Selain lagu Obsession, lagu Trouble juga menjadi salah satu lagu andalan di album tersebut.

Berikut, lirik lagu Trouble - EXO.

Uisimeun beoryeo choemyeoneul georeo

Kkaeji anke haejwo baby neoneun good lover

Taedoneun coolhago mareun smoothhage

Machi mul heureudeut neon swipge nareul darwo

I wanna groove I wanna ride yeah yeah

Padochineun nege matchwo baby

Onmomi neoro gipge jeojeo deureoga

Nege hwipsseullideut ppajyeodeureo

Natgwa bami dwibakkwieo ga

Neol manna nae jungsimi muneojyeo ga

Neoui nuneul bol ttaemyeon

Good feels bad, bad feels good

On sesangi dwijipyeo I'm in trouble

Girl you're a trouble

Eojireowo Wrong feels right,

Right feels wrong

Meoritsogi dwieongkyeo I'm in trouble

Girl you're a trouble

Gyeondige haejwo apeuda haedo

Geujeo nae gyeote isseoman jwo forever

Sangcheoneun neol gajin heunjeogi doel ppun (It's ok)

Amulge hae neoneun naui only cure

Heeonal su eopseul mankeum gipi deo

Neowaui naragi naegen cheongugin geol

Kkeureodanggigo nareul samkyeo machi

Cheoeumbuteo nega nain deusi