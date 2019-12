Ilustrasi. Biodata Pemain Love With Flaws, Ahn Jae Hyun hingga Oh Yeon Seo.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Love With Flaws adalah drama Korea bergenre komedi romantis. Artis yang menjadi pemeran drakor Love With Flaws, antara lain Ahn Jae Hyun dan Oh Yeon Seo. Bagaimana biodata pemain Love With Flaws?

KDrama Love With Flaws tayang pertama kali pada 27 November 2019.

Drama Korea ini juga dikenal dengan judul lain, yaitu People with Flaws atau Detective People.

Berikut, biodata pemain Love With Flaws dalam daftar lengkap pemeran drakor Love With Flaws.

1. Oh Yeon Seo sebagai Joo Seo Yun

Oh Yeon Seo sebagai Joo Seo Yun (Instgaram/ohvely22)

Oh Yeon Seo, adalah aktris dan mantan anggota girlband Korea Selatan, LUV.

Ia paling dikenal dengan perannya dalam drama televisi My Husband Got a Family, Shine or Go Crazy dan Please Come Back, Mister.

Nama: Oh Yeon Seo

Tanggal lahir: 22 Juni 1987

Tempat Lahir: Korea Selatan

Tinggi: 170 cm.

Golongan Darah: O