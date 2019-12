Download MP3 Lagu EXO 'Transformer', Gudang Lagu Korea Terpopuler

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download MP3 lagu EXO berjudul Transformer, dalam gudang lagu Korea terpopuler.

Termasuk, lirik lagu dan Video Klip Transformer.

Berikut, lirik lagu Transformer.

She’s such a transformer

EXO! Let’s go!

Hold up, hold up, hold up, hold up

seolmyeonghagi eoryeowo geunyeo mwoya daeche mwonde



jeogi jeogi jeogi jeogi

sunsikgane dolbyeonhamyeon gamdanghagi himdeunde

You slow down, then you speed up

dabeun eopji geujeo meonghani barabwasseo

naega dojeonhal gireul bichwojun girl

swipji anha neoneun mega girl

Oh baby baby baby jjarithan mankeum wiheomhae

neoneun gangryeolhae nunbusyeo

matseo ssaul saenggak eopseo



Hey pretty lady saenggakman deo

gipeojineunde

jomdeo ganghage ttaeron budeureopge

geunyeo ape ape ape seol ttae

Tick tick boom boom ‘bout to blow

sangsangjocha mothaesseotdeon

kkeutnae jibaehaneun juin naui oneo

Cause you’re you’re you’re a transformer

ja ije geunyeoui sigan

eotteon byeori neol bonaetni

Girl you got me got me i geimui wineo

Cause you’re you’re you’re a transformer

You come around nan kkomjjak mothae

neomu bogi johgeodeun

ha! geusae tto byeonhaetne

mameul jeonghae sigani akkapda

You slow down, then you speed up

dabeun eobsji geujeo meonghani barabwasseo

naega dojeonhal gireul bichwojun girl

swipji anha neoneun mega girl