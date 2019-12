Ilustrasi. Biodata Pemain My Mister, Simak Daftar Lengkap Pemeran Drakor My Mister.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - My Mister adalah drama Korea yang tayang perdana pada 2018. Artis yang menjadi pemeran drakor My Mister adalah Lee Sun Kyun, Lee Ji Eun (IU), dan Lee Ji Ah. Bagaimana biodata pemain My Mister?

KDrama My Mister disutradarai oleh Kim Won Suk.

Drakor My Mister tayang pertama kali di tvN pada tahun 2018.

Berikut, biodata pemain My Mister dalam daftar lengkap pemeran drakor My Mister.

1. Lee Ji Eun (IU)

IU (Instagram/iu_leejieun516)

Lee Ji Eun atau yang biasa dikenal dengan IU adalah seorang penyanyi, komponis, aktris, gitaris, penari, dan pembawa acara televisi.

IU melakukan debut pada tahun 2008, di bawah naungan LOEN Entertainment dengan genre musik K-Pop.

• Biodata Pemain Love With Flaws, Ahn Jae Hyun hingga Oh Yeon Seo

Nama: IU

Nama Lahir: Lee Ji Eun

Lahir: 16 Mei 1993

Tempat Lahir: Korea Selatan

Tinggi: 160cm.