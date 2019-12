Ilustrasi. Biodata Pemain You Drive Me Crazy, Simak Daftar Lengkap Pemeran Drakor You Drive Me Crazy.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - You Drive Me Crazy adalah drama Korea yang tayang perdana pada 2018 dengan genre roman. Artis yang menjadi pemeran drakor You Drive Me Crazy adalah Lee Yoo Young, Kim Seon Ho, Kim Sung Joo, dan Kwon Do Woon. Bagaimana biodata pemain You Drive Me Crazy?

KDrama You Drive Me Crazy disiarkan perdana di MBC mulai 8 Mei 2018.

Sutradara drama Korea You Drive Me Crazy adalah Kim Jin Min.

Berikut, biodata pemain You Drive Me Crazy dalam daftar lengkap pemeran drakor You Drive Me Crazy.

1. Lee Yoo Young berperan sebagai Eun Seong

Lee Yoo Young berperan sebagai Eun Seong (Instagram/0.you_)

Lee Yoo Young adalah seorang aktris Korea Selatan.

Ia melakukan debut dalam film Late Spring dimana ia memenangkan penghargaan Aktris Terbaik di Festival Film Internasional Milan ke-14, menjadikannya orang Korea pertama yang meraih penghargaan tersebut.

Nama: Lee Yoo Young

Lahir: 8 Desember 1989

Tempat Lahir: Korea Selatan

Tinggi: 168 cm.

2. Kim Seon Ho berperan sebagai Kim Rae Wan

Kim Seon Ho berperan sebagai Kim Rae Wan (Instagram/seonho_kim)

Kim Seon Ho adalah aktor asal Korea Selatan.