Polisi Tahan 26 Tersangka dan Amankan 5 Sajam Selama Operasi Cempaka Krakatau 2019 di Pesawaran 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Sebanyak 5 senjata tajam (sajam) diamankan selama Operasi Cempaka Krakatau 2019.

Selain menahan 26 tersangka hasil Operasi Cempaka Krakatau 2019, dengan sasaran premanisme dan penyakit masyarakat tersebut.

Kepala Polres Pesawaran AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan, petugas juga menyita 65 botol minuman keras (miras) dari berbagai merek.

Juga delapan set kartu remi dan uang Rp 2,3 juta.

Popon mengatakan, pencapaian Polres Pesawaran tersebut berhasil mengungkap kasus target operasi (TO) dan non TO.

Target Operasi diantaranya dua TO barang, dua TO tempat dan dua TO orang. Sementara pekrara sidik ada 10 dan pembinaan 7 perkara.

Kepolisian Resort Pesawaran menggelar operasi kepolisian kewilayahan.

Wakil Kepala Polres Pesawaran Kompol Handak Prakasa Qalbi mengatakan, operasi tersebut yakni Operasi Cempaka Krakatau 2019.

Operasi ini dilaksanakan selama 14 hari terhitung dari 25 November kemarin sampai dengan 8 Desember 2019.