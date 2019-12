VIDEO Cut Tari Bagikan Potret Pernikahan di Instagram

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Cut Tari membagikan foto-foto pernikahannya setelah resmi dipersunting Richard Kevin. Sahabat Indra Herlambang tersebut mendapat banjir ucapan selamat.

Presenter Cut Tari membagikan potret-potret pernikahannya setelah resmi dipersunting aktor Richard Kevin.

Sebelumnya, Cut Tari maupun Richard sepenuhnya menutupi jalinan asmara mereka hingga menikah.

Namun pada Senin (16/7/2019) Cut Tari secara perdana membagikan foto dirinya saat menikah dengan Richard.

Cut Tari mengenakan kebaya abu-abu dengan rambut disanggul dan berhias bunga mawar berwarna merah muda.

Make up yang dipulaskan di wajahnya pun tidak terlalu tebal.

Cut Tari mengatakan dia sangat suka dengan hasil make up dan dandanan yang digunakannya saat menikah.

Thank you so much @sylvanamakeup and wendy for the amazing makeup service you provided on my wedding day.

The makeup was exactly what i had hope for, so happy for the result.

Tidak hanya itu, untuk kali pertama Cut Tari juga membagikan foto Richard Kevin di laman instagramnya.