VIDEO Viral Pria Dandan di Atas Motor

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setelah beredar aksi dua wanita yang mandi sampai keramas di atas motor viral, kejadian serupa terjadi lagi.

Kali ini yang dilakukan di atas motor adalah dandan atau memakai make up.

Hal tersebut di lakukan oleh seorang pria dan diunggah melalui akun Instagram pribadinya @yudhistirawr.

"Hello back again with my another makeup tutorial, enjoy fellas (Halo, kembali lagi bersama tutorial riasanku yang lain, nikmatilah)" tulisnya dalam keterangan video.

Aksi yang di unggah pada Rabu (11/12/2019) itu viral di linimasa sosial media.

Hingga kini video tersebut sudah di tonton sebanyak 601.000 ribu dan dikomentari 2.946 kali oleh warganet.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria menggunakan helm.

Ia nampak dibonceng saat menaiki motor dan tanpa ada kesulitan, pria tersebut memakai riasannya.

Adapun riasan yang dipakai seperti foundation, bedak, pensil alis, dan lipstik.

Meski banyak yang kagum atas aksinya itu, ada pula warganet yang mengkritik jika aksinya berbahaya.