Hotman Paris Bongkar Aib Pimpinan Garuda Indonesia, Erick Thohir Langsung Chat WA

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir menghubungi pengacara Hotman Paris.

Ini lantaran Hotman Paris membongkar kasus pramugari yang di grounded oleh salah satu pimpinan di Maskapai Garuda Indonesia.

Hotman Paris membela seorang pramugari Garuda Indonesia yang di grounded gara-gara menyebarkan foto pramugari lain yang diduga dekat dengan seorang pimpinan Garuda Indonesia.

Melalui video singkat yang diunggahnya di Instagram @hotmanparisofficial pada Jumat (20/12/2019), Hotman menyuarakan nasib dari seorang pramugari yang mendapatkan hukuman tak adil.

"Berita terbaru di bulan Desember. Seorang pramugari baru-baru ini digrounded oleh salah seorang pimpinan Garuda," ucap Hotman Paris.

Usut punya usut, masalah bermula ketika seorang pramugari yang tak diketahui namanya menyebarkan foto oplas dari dari pramugari lain yang dekat dengan pimpinan garuda.

"Hanya karena pramugari tersebut memforward foto-foto dari cewek pramugari yang katanya dekat dengan pimpinan Garuda."

"Yaitu foto-foto before and after oplas. Hanya gara-gara itu," ucap sang pengacara.

Mencoba menjembatani ketidakadilan, Hotman kemudian menantang Menteri BUMN Erick Thohir untuk bertindak.

"Halo sobat saya, Menteri BUMN, Pak Erick (Thohir) cepat dong bertindak! Kasian itu pramugari digrounded satu bulan hanya karena forward foto," pungkasnya di akhir video.