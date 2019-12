TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Selain suami yang mendukung untuk mempertahankan janin, keluarga besar artis Rahayu Saraswati berperan penting selama kehamilannya yang mengalami kelainan kromosom.

Salah satu dukungan yang dirasakan Sara, sapaan akrabnya juga ditunjukkan sang paman, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

"Pakde Bowo (Prabowo Subianto) tuh langsung mikirin soal stem cell lah, soal apa begitu, kan. Ya kan sekarang ada banyak riset-riset. Jadi sudah langsung mikirin," kata Sara dalam video berjudul "Q&A: Terima Kondisi Anak Apa Adanya (4/6)" di kanal YouTube Q&A Metro TV seperti dikutip Kompas.com, Selasa (24/12/2019).

Sara menolak tawaran bantuan dari Prabowo.

Ia tidak ingin merepotkan sang paman.

Namun, baginya dukungan dari pamannya tersebut sangat baik.

"No no Pakde, it's ok, entar kalau misalkan ada perlu i'll let you know. Tapi supporting-nya memang luar biasa," tutur Sara.

Sara bercerita bahwa putra keduanya, Wira yang lahir tahun 2017 sudah dinyatakan mengalami kelebihan jumlah kromosom sehingga menyebabkan terlahir down syndrome.

Saat perempuan kelahiran 1986 ini mengetahuinya di usia kandungan 14 minggu pun sudah memberitahukan keluarga besar secara perlahan dan mereka menerima apa adanya.

"Enggak ada satu pun (yang tidak menerima). Pokoknya semuanya langsung 'he is still ours'. Dia masih punya kita," tutur Sara.

Keluarga besarnya bahkan juga sangat ingin membantu Sara.

"Mereka cuma langsung mikirnya, 'Oke oke jadi kalau misal ada apa-apa just let us know'," ujar Sara menirukan ucapan keluarga besarnya.



# Niat Baik Prabowo Ditolak Artis yang Sedang Punya Masalah Berat