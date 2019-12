VIDEO Potret Pernikahan Adik Marshanda, Adrian Hashfi dan Shermeen Lim Pilih Adat Minang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut 5 potret pernikahan adik Marshanda, Adrian Hashfi yang menikahi Shermeen Lim dengan adat minang.

Artis Marshanda baru saja berbahagia lantaran sang adik laki-laki, Adrian Hashfi telah menikah, Selasa (24/12/2019).

Adrian Hashfi resmi menikahi sang kekasih, Shermeen Lim.

Marshanda dan sang putri, Sienna turut hadir dalam acara tersebut.

Melalui unggahan instagramnya, Marshanda membagikan beberapa potret pernikahan sang adik.

1. Adat Minang

Wishing my newly wedded sister in law @shermslim and my forever angel-hearted brilliant brother @aydrienn a lifetime of inspiring and invigorating love and light from one another,

and from our big family to both you, and from each of you to all of us your big family!!

(Semoga adik ipar saya yang baru menikah @shermslim dan adik lelaki saya yang berhati malaikat selamanya @aydriennseumur hidup dengan penuh cinta dan cahaya yang menginspirasi dan menyegarkan satu sama lain,

dan dari keluarga besar kami untuk kalian berdua, dan dari kalian masing-masing untuk kita semua keluarga besar kalian!)