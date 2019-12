Curhat Sabrina Tunangan Deddy Corbuzier, Singgung Calon Suami Tajir 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sabrina Chairunnisa (27), model dan influencer yang juga dikenal sebagai tunangan Deddy Corbuzier (43), baru-baru ini mengunggah tulisan panjang soal keinginan para perempuan yang mencari calon suami tajir alias kaya raya.

Sabrina menulis curhatannya karena sering disebut enak memiliki calon suami tajir seperti Deddy Corbuzier.

Dulunya, nama Deddy hanya dikenal sebagai seorang pesulap.

Kini Deddy Corbuzier dikenal sebagai seorang presenter, YouTuber dan pebisnis yang memiliki aset kekayaan yang tak main-main.

Sabrina yang telah bertunangan dengan Deddy pun disebut beruntung karena bisa mendapatkan pasangan seperti Daddy.

Wanita kelahiran Medan, 19 November 1992 silam ini ogah disebut mencari suami karena melihat dari segi kekayaan saja.

• Mau Terbebas dari Aturan Genap Ganjil di Jakarta, Bisa Contoh Perilaku Deddy Corbuzier

• Kalina Ocktaranny Mantan Istri Deddy Corbuzier Pacari Berondong

• Sosok Kekasih Baru Kalina Octaranny Mantan Istri Deddy Corbuzier

Ia pun menuliskan curhatan panjang di Instagramnya, Selasa (31/12/2019).

Ia mengaku heran mengapa banyak perempuan mencari pasangan yang kaya raya, padahal suami bukanlah sebuah asuransi.

Berikut postingan lengkapnya:

"Enak ya mbak punya calon suami Tajir" - Netijen perempuan 2019 kebanyakan..



GIRLS SERIOUSLY WHAT IS WRONG WITH YOU?

Goshhhh... ada yang salah sama perkembangan mental perempuan kebanyakan jaman skrg menurutku.