Mau Terbebas dari Aturan Genap Ganjil di Jakarta, Bisa Contoh Perilaku Deddy Corbuzier

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemerintah DKI Jakarta resmi meluaskan area pembatasan mobil pribadi melalui ganjil genap. Aturan baru ini diberlakukan pada 9 September 2019 lalu.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan polusi udara di Jakarta sekaligus mencegah kemacetan.

Namun tidak semua kendaraan kena imbas ganjil genap, karena ada beberapa yang mendapat pengecualian, alias kebal dari ganjil genap.

Salah satunya seperti mobil listrik Tesla Model 3 yang baru saya dibeli oleh Mentalis Deddy Corbuzier.

Tak heran bila dalam postingan instagram miliknya, Deddy merasa bangga memiliki mobil yang punya hak istimewa layaknya pejabat negara.

• Daftar Ruas Jalan Rute Ganjil Genap Terbaru 2019 di Jakarta, Berlaku Senin 9 September 2019

• Kemenhub Beberkan Alasan Batalkan Ganjil Genap di Merak-Bakauheni

• Kalina Ocktaranny Mantan Istri Deddy Corbuzier Pacari Berondong

"The FIRST #teslamodel3 midnight silver in Indonesia Finally Arrived!! Rasanya kaya nyetir SMARTPHONE...Also.. The first Car yg ga kena Ganjil Genap..," tulis Deddy dalam akun resmi Instagramnya.

Deddy Corbuzier beli mobil listrik Tesla Model 3

Seperti diketahui, mobil listrik memang sudah ditetapkan menjadi salah satu jenis kendaraan yang bebas dari ganjil genap lantaran dianggap tak berkonstribusi terhadap gas buang.

Deddy Corbuzier Pemilik Pertama Tesla Model 3 Midnight Silver Metallic

Diketahui mobil listrik tersebut dibelinya melalui jalur importir umum (IU) Prestige Motorcars. Ketika dikonfirmasi, Presiden Direktur Prestige Motorcars Rudy Salim, menbenarkan hal terebut. Bahkan dia mengatakan bila Deddy sudah memesan model tersebut sejak lama.

"Iya, Deddy pesannya juga sudah lumayan lama. Dia (Deddy) ternyata lumayan mengikuti perkembangan teknologi otomotif juga, salah satunya soal mobil listrik," kata Rudy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/9/2019).