Rumah Artis Kebanjiran, Yuni Shara Bersyukur hingga Pose Pakai Celana Pendek

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Rumah artis Yuni Shara kebanjiran. Tak pusing dengan banjir yang juga melanda rumahnya, Yuni Shara tampak santai menghadapi musibah yang dialaminya.

Dalam foto yang diunggahnya Yuni Shara bahkan sampai memakai boots di dalam rumahnya untuk menghindari air.

Hunian Yuni Shara itu tampak tergenang air sampai di atas mata kaki.

Alih-alih mengeluh, mantan pacar Raffi Ahmad ini justru bersyukur rumahnya kebanjiran.

"Alhamdulillah.. Thank you 2019 Welcome 2020 ," tulis Yuni Shara sebagai caption.

Menariknya, perempuan 47 tahun ini mengiringi postingan itu dengan potret dirinya di tengah-tengah lorong rumahnya yang kebanjiran.

Yuni Shara yang mengenakan kaos pendek bergaris biru putih yang dipadukan celana pendek tampak memesona.

Tampil seksi, Yuni Shara melengkapi penampilannya pakai sepatu boots.

Postingan nyentrik ala Yuni Shara ini pun mendapat banyak komentar dari warganet, tak terkecuali teman artisnya, seperti Maia Estianty dan Armand Maulana yang ikut berkomentar.

armandmaulana04: Waduhhhhh...ati” yun