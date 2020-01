2 Korban Lakalantas Datsun vs Innova di Panjang Dirujuk ke RSUD A Dadi Tjokrodipo Akibat Sesak Nafas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sebanyak dua korban kecelakaan yang melibatkan mobil Mobil Datsun Go putih A 1596 AU vs Toyota Innova BE 1522 CO di jalan Yos Sudarso Panjang dirujuk ke RSUD Dr A Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung.

"Iya ada pasien Jam 7 masuk ke Puskesmas atas nama Deri (20), 7 Syawal (40), Anang (3), dan Suheti 50. Deri dan Syawal dirujuk Ke RSUD Tjokrodipo karena sesak nafas," kata petugas Puskesmas Rawat Inap Panjang yang tidak mau disebutkan namanya.

Sementara itu keterangan dari anggota Polsek Panjang Brigpol Hendrik, pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit laka Polresta Bandar Lampung.

"Kalau dari sektor panjang kita datang ke tempat kejadian peristiwa kita bawa ke puskesmas panjang. Ternyata harus dirujujuk ke Tjokrodipo. Karena lawannya melarikan diri. Jadi kita menghubungi unit laka polresta bandar Lampung untuk melanjutkan perkara ini," jelasnya.

Salah satu korban yang berada di dalam mobil adalah Suheti mengaku masih shock dengan kejadian tersebut.

"Pas mau belok. kaget anak sampe pingsan (Deri) pingsan dikeluarin ada yang nolong banyak sekitar jam 6-7 Wib katanya.

Pantauan Tribunlampung saat ini kedua korban Deri dan dan Syawal masih ditangani di Instalasi Gawat Darurat RSUD Tjokrodipo dengan kondisi sesak nafas dengan bantuan selang infus.

Sedangkan Anang sudah dibawa tempat tinggal di Desa Baru Ranji, Merbau Mataram, Lampung Selatan.

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yos Sudarso Panjang (depan pabrik BW) Bandar Lampung, Sabtu (11/1/2020).

Lakalantas melibatkan dua mobil: Mobil Datsun G dan Toyota Innova, yang kemudian kabur.